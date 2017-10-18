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Греф приобрел облигации Сбербанка на 60 млн рублей

Экономика и бизнес
18 октября, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Биржевые облигации Сбербанка также приобрели некоторые из его топ-менеджеров

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф приобрел 60 тыс. ценных бумаг банка номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, говорится в сообщении кредитной организации.

Кроме него биржевые облигации банка приобрели ряд его топ-менеджеров. В частности, заместитель председателя правления банка Александр Морозов купил облигации на общую сумму 58,955 млн рублей, зампред правления Станислав Кузнецов приобрел ценные бумаги банка на 200 млн рублей и зампред правления Сбербанка Олег Ганеев - на 50 млн рублей.

Рублевые облигации RU000A0ZYBS1 были размещены 13 октября на Московской бирже.

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