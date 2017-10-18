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Нижегородская Академия предпринимательства поможет создавать общественно значимые проекты

Экономика и бизнес
18 октября, 15:50 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, октября. /ТАСС

Обучение в Академии будет бесплатным, в качестве выпускного экзамена студенты представят собственные наработки инвесторам и партнерам из органов власти региона

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Нижегородские бизнесмены смогут получить бесплатное образование в Академии социального предпринимательства, открывшейся в среду в составе Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Нижегородской области, сообщил на открытии центра исполняющий обязанности вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

"Чтобы привлечь инициативных людей к созданию новых социальных проектов, в ЦИССе открываем Академию социального предпринимательства. Обучение будет бесплатным, программа рассчитана на один месяц. На занятиях авторы проектов смогут проработать свои идеи вместе с опытными наставниками, получить необходимые консультации. Вместо выпускных экзаменов студенты Академии представят собственные наработки инвесторам и партнерам из органов власти региона, чтобы получить помощь в их воплощении", - приводит слова Люлина пресс-служба областного правительства.

По словам и. о. вице-губернатора, в Академии предпринимателям помогут реализовать идеи социальных проектов, а ЦИСС в свою очередь окажет необходимую поддержку.

Люлин отметил, что в Нижегородской области необходимо создавать доступные образовательные программы для детей, организовывать услуги по уходу за пациентами на дому, создавать службы такси для людей с ограниченными возможностями и подобные социально ориентированные проекты. "До конца года в регионе необходимо запустить не менее полутора десятков социальных проектов", - сказал Люлин.

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