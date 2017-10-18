ФАС проверит обоснованность высоких цен на стройматериалы в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Крымское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведет проверку обоснованности цен на стройматериалы в регионе, сообщил в среду журналистам начальник управления Тимофей Кураев.
"Со стройматериалами, конечно, будем смотреть на обоснованность установления цен. Если какие-то признаки найдем, то, конечно, объявим сразу", - сказал он.
Власти Крыма и специалисты ФАС признали, что в последнее время в регионе отмечен существенный рост цен на стройматериалы. "Цены растут <...> Начали проводить мониторинг изменения цен и собираем сейчас данные от наших производителей по затратам и по данным, которые привели к таким ценам", - сказал Кураев.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов связывает высокие цены на стройматериалы с их дефицитом на полуострове.
"У нас большие проблемы в Крыму со стройматериалами, проблемы с инертными материалами. У нас нет своего песка, ранее мы его завозили с Украины <...> У нас дефицит цемента, он у нас производится, но его не хватает на сегодняшний день. Они (стройматериалы - прим. ТАСС) приходят сейчас с материковой России, через Керченскую переправу - когда возникает шторм, моментально возникают сбои в поставках на несколько дней", - рассказал он журналистам.
Глава крымского ФАС в свою очередь добавил, что проблему с ценами на стройматериалы поможет решить ввод Крымского моста.