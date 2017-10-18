Суд подтвердил незаконность передачи "Укржелдороги" в Минэкономразвития Украины

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию кабинета министров и министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), подтвердив незаконность передачи компании "Укрзализныця" ("Укржелдорога") из Мининфраструктуры в МЭРТ. Об этом в среду сообщил глава министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"На судебном заседании именем Украины провозглашено определение, согласно которому апелляционные жалобы кабмина и минэкономразвития оставлены без удовлетворения. Решение суда уже вступило в законную силу" - написал он на странице в Facebook.

В августе Окружной административный суд Киева признал недействительным правительственное постановление "О внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця" от 18 января 2017 года, который предусматривает вывод компании из подчинения Мининфраструктуры. Министр кабинета министров Александр Саенко тогда пояснял, что переподчинение компании "однозначно повысит прозрачность ее работы".

Компания "Укрзализныця" является государственным монополистом в сфере организации железнодорожных перевозок на Украине.