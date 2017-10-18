Путин скорректировал норму "майского указа" о поддержке регионов с низкой рождаемостью

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин скорректировал норму одного из своих "майских указов", посвященных демографической политике. Документ с уточнением опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Прежняя редакция документа, утвержденного президентом 7 мая 2012 года, предписывала софинансировать из федерального бюджета обязательства тех регионов, где величина суммарного коэффициента рождаемости была ниже средней по стране. Согласно поправкам, теперь кабмину надлежит оказывать помощь тем регионам, где величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2.
Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.