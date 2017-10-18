РСПП пригласил деловое сообщество к участию в конкурсе "Лидеры России"

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пригласил деловое сообщество РФ к участию во всероссийском кадровом конкурсе "Лидеры России", поддержанном главой государства.
РСПП "приглашает к участию в проекте "Лидеры России", объявленном Администрацией президента Российской Федерации и Высшей школой государственного управления РАНХиГС", говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте РСПП.
В частности, президент РСПП Александр Шохин "отметил важность создания нового эффективного механизма кадрового лифта, в том числе позволяющего наиболее успешным управленцам из делового сообщества применять свои навыки и компетенции при решении стоящих перед страной задач", указано в релизе.
О старте конкурса объявил 11 октября первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Организатором выступает комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерву управленческих кадров, председателем которой является глава кремлевской администрации Антон Вайно. Непосредственный оператор проекта - Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом. Заявку можно подать до 6 ноября включительно. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения. Победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Среди них - глава Администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, президент РСПП Александр Шохин, а также члены бюро правления РСПП: глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, генеральный директор розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий и другие.
Критерием оценки участников является уровень проявления ими управленческих компетенций и лидерских качеств при выполнении заданий конкурса. В ходе реализации проекта участники будут выполнять задания и проходить комплексную оценку компетенций. Как подчеркивалось на презентации, конкурс может быть интересен не только тем, кто стремится сделать карьеру на государственной службе, но также является хорошим шансом повысить уровень знаний и использовать этот опыт в бизнес-проектах.