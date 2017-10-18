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РСПП пригласил деловое сообщество к участию в конкурсе "Лидеры России"

Экономика и бизнес
18 октября, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Президент союза отметил важность создания кадрового лифта, позволяющего успешным управленцам применять свои навыки при решении стоящих перед страной задач

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пригласил деловое сообщество РФ к участию во всероссийском кадровом конкурсе "Лидеры России", поддержанном главой государства.

РСПП "приглашает к участию в проекте "Лидеры России", объявленном Администрацией президента Российской Федерации и Высшей школой государственного управления РАНХиГС", говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте РСПП.

В частности, президент РСПП Александр Шохин "отметил важность создания нового эффективного механизма кадрового лифта, в том числе позволяющего наиболее успешным управленцам из делового сообщества применять свои навыки и компетенции при решении стоящих перед страной задач", указано в релизе.

О старте конкурса объявил 11 октября первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Организатором выступает комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерву управленческих кадров, председателем которой является глава кремлевской администрации Антон Вайно. Непосредственный оператор проекта - Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом. Заявку можно подать до 6 ноября включительно. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения. Победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Среди них - глава Администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, президент РСПП Александр Шохин, а также члены бюро правления РСПП: глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, генеральный директор розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий и другие.

Критерием оценки участников является уровень проявления ими управленческих компетенций и лидерских качеств при выполнении заданий конкурса. В ходе реализации проекта участники будут выполнять задания и проходить комплексную оценку компетенций. Как подчеркивалось на презентации, конкурс может быть интересен не только тем, кто стремится сделать карьеру на государственной службе, но также является хорошим шансом повысить уровень знаний и использовать этот опыт в бизнес-проектах.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Вайно, Антон Эдуардович Белоусов, Андрей Рэмович Лавров, Сергей Викторович Шойгу, Сергей Кужугетович Костин, Андрей Леонидович Силуанов, Антон Германович Галицкий, Сергей Николаевич Белозеров, Олег Валентинович Кириенко, Сергей Владиленович Вексельберг, Виктор Феликсович
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