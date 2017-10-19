Sony представила нового робота, способного наблюдать за домом в отсутствие хозяина

ТОКИО, 19 октября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японская корпорация Sony представила на рынке нового бытового коммуникационного робота, который способен следить за домом в отсутствие хозяина, а также присматривать за детьми или пожилыми людьми.

Аппарат под названием Xperia Hello - это настольная колонка высотой 22 см, которая снабжена семью микрофонами и подвижными камерами, способными распознавать лица. Со своим хозяином он общается через смартфон.

Xperia Hello может определять, где находится его собеседник, и обращаться к нему. Аппарат по просьбе владельца способен делать фотографии помещения, в том числе круговые на 360 градусов.

Робот может имитировать различные эмоции во время общения с людьми. По их просьбе он может рассказать последние новости, которые он получает из интернета. При этом новости будут адаптированы к интересам того или иного собеседника, которые Xperia Hello фиксирует и анализирует по мере общения.

Аппарат можно использовать для видеосвязи по Skype или общения в мессенджере. С его помощью члены семьи могут оставлять сообщения друг другу - робот изложит их, как только увидит перед собой адресата.

Компания выставит аппарат на продажу в ноябре по цене чуть менее 162 тыс. иен - примерно $1,4 тыс.