Sony представила нового робота, способного наблюдать за домом в отсутствие хозяина

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ТОКИО, 19 октября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японская корпорация Sony представила на рынке нового бытового коммуникационного робота, который способен следить за домом в отсутствие хозяина, а также присматривать за детьми или пожилыми людьми.
Аппарат под названием Xperia Hello - это настольная колонка высотой 22 см, которая снабжена семью микрофонами и подвижными камерами, способными распознавать лица. Со своим хозяином он общается через смартфон.
Xperia Hello может определять, где находится его собеседник, и обращаться к нему. Аппарат по просьбе владельца способен делать фотографии помещения, в том числе круговые на 360 градусов.
Робот может имитировать различные эмоции во время общения с людьми. По их просьбе он может рассказать последние новости, которые он получает из интернета. При этом новости будут адаптированы к интересам того или иного собеседника, которые Xperia Hello фиксирует и анализирует по мере общения.
Аппарат можно использовать для видеосвязи по Skype или общения в мессенджере. С его помощью члены семьи могут оставлять сообщения друг другу - робот изложит их, как только увидит перед собой адресата.
Компания выставит аппарат на продажу в ноябре по цене чуть менее 162 тыс. иен - примерно $1,4 тыс.