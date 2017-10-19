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РФ направит до 2019 года более 1 млрд рублей на модернизацию аэропорта Крайний

Экономика и бизнес
19 октября, 9:26 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 19, октября. /ТАСС

Аэропорт находится в Казахстане и обслуживает космодром Байконур

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АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Россия направит свыше 1 млрд рублей на работы по модернизации аэропорта Крайний. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев, выступая на международном форуме "Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы".

"Продолжается работа по модернизации авиапредприятия "Аэропорт Крайний", результаты которой мы имеем возможность наглядно оценить. На период 2018-2019 годов запланировано выделение на данный объект дополнительно более 1 млрд рублей из бюджета Российской Федерации для проведения третьей очереди работ по реконструкции", - информировал Савельев.

Аэропорт Крайний находится в Кызылординской области Казахстана и обслуживает космодром Байконур.

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