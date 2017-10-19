ВТБ выдал кредит в 2,4 млрд рублей для закупки топлива на Чукотку

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ предоставил компании "Чукотснаб" кредит сроком на год в размере 2,4 млрд рублей на приобретение топлива для поставки в Чукотский автономный округ. Об этом сообщается в пресс-релизе российского банка.

"От реализации проекта во многом зависит благополучие отдаленных регионов страны с суровыми, сложными условиями для жизни. ВТБ готов поддерживать предприятия, которые обеспечивают первоочередные социальные нужды жителей этих территорий", - говорится в сообщении.

Поставка нефтепродуктов предприятием "Чукотснаб" в Чукотский автономный округ осуществляется в рамках северного завоза, который направлен на обеспечение территорий Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами в преддверии зимнего сезона.

Поставка осуществляется танкерами по двум маршрутам: по восточному побережью из города Находка и по Северному морскому пути из Мурманска преимущественно для нужд Чаунского и Билибинского районов. Далее с помощью мелкотоннажных судов топливо развозится по всем отдаленным селам Чукотского АО. Там где морской и речной транспорт не востребован, завоз производится автотранспортом.