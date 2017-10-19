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Импортозамещение в бурении на шельфе достигнет 50% к 2025 году

Экономика и бизнес
19 октября, 11:46 UTC+3

На текущий момент доля импорта в технологиях составляет не менее 85%

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Доля российских технологий в бурении на нефтегазовом шельфе должна достичь 50% к 2025 году. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков в кулуарах V Международного форума "Арктические проекты - сегодня и завтра", который проходит в Архангельске 19-20 октября.

"Ориентир программы (по развитию) Арктики по применению российских нефтегазовых машиностроительсных технологий на нефтегазовом шельфе к 2025 году - 50-процентное замещение. Сейчас 85-90% - это импорт. К 2025 году 50% технологий будут российскими", - сказал Осьмаков.

Он пояснил, что антироссийские санкции "больше всего бьют по глубоководной добыче". Как сказал заместитель министра, по большей части эти технологии в России не развивались, не потому что это было невозможно, а потому что в условиях рынка нефтегазовым компаниям было удобнее выбирать уже готовые решения. "Сейчас наши коллеги осознали, что импортозамещение - это залог долгосрочной конкурентоспособности, и тоже стали инвестировать. Это вопрос времени", - сказал Осьмаков.

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