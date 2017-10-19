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ЦБ предлагает ввести порядок смены НПФ через сайт госуслуг

Экономика и бизнес
19 октября, 14:10 дата обновления: 19 октября, 15:03 UTC+3

Отмечается, что это позволит НПФ узнавать о том, что гражданин хочет уйти в другой фонд, а также сам гражданин будет видеть, какую сумму инвестдохода теряет при переходе

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Банк России готовит законопроект, который урегулирует процедуру перехода граждан из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой, сообщил журналистам директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Филипп Габуния на Уральской конференции НАУФОР.

"Мы рассчитываем, что он будет принят осенью. Сейчас обсуждается, что смена НПФ будет осуществляться через сайт госуслуг. Это позволит и НПФ узнавать о том, что гражданин хочет уйти в другой фонд, а также сам гражданин будет видеть, какую сумму инвестдохода теряет при переходе", - отметил Габуния.

Банк России в сентябре получил 3000 жалоб от граждан по поводу перевода пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, сообщил ранее журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин (этой схемой пользуются недобросовестные агенты, чтобы переводить накопления без ведома застрахованного). По словам Чистюхина, эту проблему невозможно решить без изменения законодательства.

По текущему порядку, для смены фонда человеку достаточно подать заявление в новый НПФ, не предупреждая действующий.

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