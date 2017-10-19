Новак: госкомпании должны публично отчитываться о мерах по энергосбережению

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минэнерго предлагает директивно включать информацию о достижении показателей энергоэффективности для госкомпаний в публичную корпоративную отчетность. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства.
"Мы предлагаем также рассмотреть вопрос о директивном включении информации о достижении показателей энергоэффективности в публичную корпоративную отчетность крупнейших госкомпаний", - сказал он.
По словам Новака, в 2008 году указом президента была поставлена цель снизить к 2020 году энергоемкость ВВП на 40% от уровня 2007 года. "Темпы снижения энергоемкости в последние годы у нас достаточно высокие, на уровне среднемировых, в этом году мы ожидаем на 1,7% снижение. В целом за этот период с 2008 года у нас общее уменьшение составит всего 13%, это ниже запланированных цифр", - считает министр.
Он отметил, что для этого есть объективные причины, в том числе более низкие темпы роста ВВП за этот период. "И структурные изменения экономики, которые планировались, еще не достигли тех целей", - подчеркнул Новак.