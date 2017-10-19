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Комиссии Мосгордумы рекомендовали принять проект столичного бюджета на 2018-2020 годы

Экономика и бизнес
19 октября, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Всего два депутата были против рекомендации рассмотрения думой проекта бюджета, остальные парламентарии поддержали решение

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты всех комиссий Московской городской думы (МГД) поддержали решение о рекомендации столичному парламенту принять проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в первом чтении, передает в четверг корреспондент ТАСС.

"Предлагается проект решения рекомендовать Мосгордуме поддержать проект закона города Москвы о бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. Решение принимается. Заседание комиссии закончено", - сказал спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

По результатам открытого голосования, два депутата Мосгордумы были против рекомендации рассмотрения думой проекта бюджета, остальные парламентарии поддержали решение.

Шапошников добавил, что проект столичного бюджета Мосгордума планирует рассмотреть в первом чтении 25 октября. 10 октября правительство Москвы одобрило проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Планируется, что доходы бюджета столицы в 2018 году составят 2 трлн 103,6 млрд руб., в 2019 году - 2 трлн 206,9 млрд руб., в 2020 году - 2 трлн 317,1 млрд рублей. Расходы бюджета составят в 2018 году - 2 трлн 326,5 млрд руб., в 2019 г. - 2 трлн 344,2 млрд руб., в 2020 году - 2 трлн 429,9 млрд рублей.

Дефицит бюджета в 2018 году составит 10,6%, или 222,9 млрд руб., в 2019 году - 6,2%, или 137,3 млрд руб., в 2020 году - 4,9%, или 112,8 млрд рублей.

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