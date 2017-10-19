Глава Счетной палаты ожидает дефицит бюджета РФ в 2017 году ниже 2% ВВП

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова ожидает, что дефицит бюджета РФ в 2017 году будет ниже заявленных Минфином РФ 2% ВВП. Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля студентов и молодежи.

"Достижим. Даже меньше. Как раз за счет того, что доходы чуть-чуть будут побольше, может даже и не чуть-чуть. Если цена на нефть будет стоять приблизительно также, как она стоит сейчас, то даже мы получим нефтегазовые [доходы]. У нас также есть потенциал по внешнему и внутреннему НДС, по акцизам на алкоголь с долей этилового спирта более 9%", - сказала Голикова, подчеркнув, что не все расходы бюджета будут профинансированы из тех, которые запланированы в поправках.

Глава Счетной палаты отметила, что доходов будет несколько больше по отношению к тем доходам, которые сейчас уменьшили в рамках поправок к бюджету на 2017 год.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что дефицит бюджета РФ в 2017 года составит 2,2%, а в 2019-2020 годах снизится менее чем до 1%. Ранее Силуанов говорил о том, что дефицит по итогам года будет на уровне 2,1%.

А выступая на встрече "Большой двадцатки" в рамках встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, глава Минфина РФ заявил, что дефицит федерального бюджета в 2017 года может быть 2% ВВП, а в 2019 году бюджет России может стать бездефицитным.