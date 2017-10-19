МЭР до конца года представит план повышения энергоэффективности в экономике РФ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ до конца 2017 года представит в правительство план мероприятий по повышению энергоэффективности в экономике РФ. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании правительства.

По его словам, сосредоточение усилий на секторах экономики, регулирование которых осуществляется государством и где может быть достигнут максимальный эффект от реализации мероприятий, может снизить энергоемкость более чем на 20% от нынешнего уровня. "В развитие этих возможностей был разработан план по повышению энергоэффективности, мы готовы его в правительстве доработать вместе с Минэнерго и до конца текущего года представить. Он предполагает установление дополнительного показателя снижения энергоемкости экономики за счет технологического фактора по отраслям", - сказал Орешкин.

Министр отметил, что план, в частности, предполагает снижение энергопотребления в бюджетной сфере, в госкомпаниях, ЖКХ, в том числе за счет использования механизмов бенчмаркинга (сравнительный анализ эффективности работы одной компании с показателями других, более успешных, фирм). Кроме того, план предполагает меры по снижению потерь при передаче энергии за счет введения нормативного уровня потерь. Еще одно направление плана - меры по повышению эффективности при производстве энергии за счет использования наилучших доступных технологий, добавил Орешкин.

Также он считает необходимым провести ревизию полномочий госорганов и учреждений в сфере энергоэффективности, чтобы исключить дублирование функций и конфликтов интересов и, в частности, наладить горизонтальное взаимодействие в части тиражирования лучших практик в этой сфере.

"Реализация этого комплексного плана позволит России не просто выйти на заданные показатели энергоэффективности, но и в целом окажет положительное влияние на экономику страны и на бюджет в частности. Мы увидим рост конкурентоспособности за счет снижения себестоимости продукции, технологическое обновление в проблемных секторах экономики, в частности, в жилищно-коммунальном хозяйстве. А высвобождаемые энергоресурсы будут способствовать дополнительному экономическому росту", - сказал министр. Он добавил, что его ведомство и Минэнерго готовы взять на себя ответственность за реализацию этого плана.

Предложения МЭР

Вместе с тем Орешкин предложил, в частности, включить показатели энергоэффективности экономики в госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика", закрепить за Минэкономразвития функцию по подготовке ежегодного доклада о состоянии энергосбережения в РФ, "а также рассмотреть вопрос о возобновлении финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности".

Говоря о текущем уровне реализации мер по снижению энергопотребления, Максим Орешкин отметил, что есть ряд объективных причин, по которым установленные пять лет назад показатели не были достигнуты, главная из которых состоит в том, что вне зоны действия соответствующих мер до сих пор остаются наиболее энергоемкие сферы экономики. В частности, речь идет о бюджетной сфере, промышленности, транспорте. "Идет последовательное сужение профильной госпрограммы, в частности, с 2014 г. из нее "выпали" все сектора кроме ТЭК, а также снизилось финансирование этой программы - с 2016 г. оно сократилось в 3 раза", - констатировал глава Минэкономразвития. "В результате эффект от реализации программы составлял в среднем 0,7% в год, что, к сожалению, мало", - сказал Орешкин.

При этом он указал, что есть значительный потенциал для исправления этой ситуации, в частности, за счет внедрения современных технологий, модернизации оборудования в сфере производства, передачи и использования энергоресурсов. "Ресурсом для таких инвестиций, по нашему мнению, может стать новая инвестиционная программа в электроэнергетики, так называемая ДПМ-2, дальнейшие шаги по реформе рынка тепловой энергии и внедрение бенчмаркинга типовых затрат естественных монополий", - отметил глава МЭР.