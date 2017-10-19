Греф считает, что на промышленное внедрение Ethereum потребуется 1-2 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что на промышленное внедрение платформы Ethereum потребуется еще 1-2 года. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее стало известно, что Сбербанк присоединился к некоммерческому альянсу Enterprise Ethereum Alliance, который занимается исследованиями применения технологии блокчейн на платформе Ethereum. Сбербанк стал первым российским банком, который вступил в состав альянса.

"Пока мы реализовали полтора десятка разных проектов, но они носят пока экспериментальный характер. Технология к промышленному внедрению еще не готова. Уйдет еще, может быть, год, полтора, два, чтобы мы начали промышленное внедрение ее", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что Сбербанк считает платформу Ethereum одной из самых продвинутых для использования прикладных задач технологии блокчейн и хочет "участвовать в развитии самой технологии, развитии ее возможностей и имплементации этих возможностей здесь, в России".

"Мы видим, что это наше будущее, и это будущее, которое изменит сферу услуг радикальным образом. Если это так, то мы должны быть во главе этого процесса, должны понимать направления изменения и использовать эту технологию на благо наших клиентов первыми", - подчеркнул глава Сбербанка.