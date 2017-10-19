Объемы субсидий садоводам на Кубани в 2018 году вырастут почти на треть

КРАСНОДАР, 19 октября. /ТАСС/. Господдержка садоводческих хозяйств в Краснодарском крае в 2018 году увеличится более чем на 100 млн рублей. На компенсации затрат при закладке новых садов планируется потратить порядка полумиллиона рублей, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.

"В этом году садоводы получили господдержку в размере 390 млн рублей. На следующий год - с учетом новой краевой программы "Малый сад" - эта цифра будет составлять полмиллиарда рублей, если не больше", - процитировали в ведомстве вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку.

Субсидии, объемы которых вырастут на 28,2%, позволят компенсировать до 90% затрат аграриев при закладке сада площадью до 3 га.

По данным регионального Минсельхоза, за последние 5 лет промышленное производство плодово-ягодной продукции в сельхозпредприятиях региона выросло на 54%. Промышленным садоводством крае занимаются 70 крупных и средних хозяйств, а также 300 предприятий малых форм хозяйствования.

Площадь кубанских садов составляет 44,1 тыс. га, в том числе 35,1 тыс. га плодоносящих. Ежегодно аграрии закладывают свыше 1,5 тыс. га новых садов. В 2017 году было посажено 820 га плодово-ягодных насаждений, осенью планируется дополнительно посадить 850 гектаров.