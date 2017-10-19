Объем грузопотока по Севморпути за девять месяцев побил рекорд 2016 года

АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Рекорд прошлого года по грузопотоку на Северном морском пути побит по итогам девяти месяцев 2017 года, за январь-сентябрь перевезено почти 7,58 млн тонн грузов, сообщил в четверг на форуме "Арктические проекты - сегодня и завтра" в Архангельске начальник отдела судоходства ФГКУ "Администрация Северного морского пути" Святослав Степченков.

По его словам, рекорд 2016 года составил 7,48 млн тонн

"Первый рекорд был поставлен в 1987 году, когда было перевезено 6, 578 млн тонн. Далее рекордным был 2016 год... На 1 октября у нас уже перевезено 7, 576 млн тонн, а год еще не закончился", - сказал Степченков.

По его мнению, рост перевозок грузов будет продолжаться еще несколько лет, так как проекты, которые долго строились, вводятся и набирают обороты.

Степченков отметил, что в 2017 году уже установлено и несколько рекордов по длительности плавания транзитом в акватории Северного морского пути. Первый установил тяжелый газовоз арктического класса Christophe de Margerie, который прошел путь за 6,5 суток. Позже один из теплоходов преодолел его без ледокола за шесть суток.

Грузоперевозки по Севморпути

В 2016 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) составил 7,5 млн т (рост на 38% по сравнению с 2015 годом и на 87% - по сравнению с 2014 годом). Основная часть роста пришлась на внутренние перевозки, при этом транзит по Севморпути в 2015 г. вырос в 5,5 раза: с 39,6 тыс. т до 214 тыс. т (максимальный объем был достигнут в 2013 году - 1,16 млн т).

По итогам 2016 года администрация Севморпути выдала 718 разрешений на плавания в акваториях СМП (в 2015 году - 715), в том числе 144 разрешения судам под иностранным флагом (в 2015 году - 125).

Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Ранее в Минтрансе РФ заявляли, что грузопоток по Северному морскому пути к 2020 году может вырасти в десятки раз, до 65 млн т в год.

Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). Длина Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения - около 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км, для сравнения через Суэцкий канал - свыше 23 тыс. км.