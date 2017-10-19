Объем грузопотока по Севморпути за девять месяцев побил рекорд 2016 года

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Рекорд прошлого года по грузопотоку на Северном морском пути побит по итогам девяти месяцев 2017 года, за январь-сентябрь перевезено почти 7,58 млн тонн грузов, сообщил в четверг на форуме "Арктические проекты - сегодня и завтра" в Архангельске начальник отдела судоходства ФГКУ "Администрация Северного морского пути" Святослав Степченков.
По его словам, рекорд 2016 года составил 7,48 млн тонн
"Первый рекорд был поставлен в 1987 году, когда было перевезено 6, 578 млн тонн. Далее рекордным был 2016 год... На 1 октября у нас уже перевезено 7, 576 млн тонн, а год еще не закончился", - сказал Степченков.
По его мнению, рост перевозок грузов будет продолжаться еще несколько лет, так как проекты, которые долго строились, вводятся и набирают обороты.
Степченков отметил, что в 2017 году уже установлено и несколько рекордов по длительности плавания транзитом в акватории Северного морского пути. Первый установил тяжелый газовоз арктического класса Christophe de Margerie, который прошел путь за 6,5 суток. Позже один из теплоходов преодолел его без ледокола за шесть суток.
В 2016 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) составил 7,5 млн т (рост на 38% по сравнению с 2015 годом и на 87% - по сравнению с 2014 годом). Основная часть роста пришлась на внутренние перевозки, при этом транзит по Севморпути в 2015 г. вырос в 5,5 раза: с 39,6 тыс. т до 214 тыс. т (максимальный объем был достигнут в 2013 году - 1,16 млн т).
По итогам 2016 года администрация Севморпути выдала 718 разрешений на плавания в акваториях СМП (в 2015 году - 715), в том числе 144 разрешения судам под иностранным флагом (в 2015 году - 125).
Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Ранее в Минтрансе РФ заявляли, что грузопоток по Северному морскому пути к 2020 году может вырасти в десятки раз, до 65 млн т в год.
Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). Длина Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения - около 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км, для сравнения через Суэцкий канал - свыше 23 тыс. км.