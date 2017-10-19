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Инвестор намерен вложить в развитие металлургии Тульской области 80 млрд рублей

Экономика и бизнес
19 октября, 16:46 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 19, октября. /ТАСС

Реализация проекта литейно-прокатного производства на базе компании "Тулачермет" позволит создать дополнительно 3 тыс. рабочих мест

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ТУЛА, 19 октября. /ТАСС/. Промышленно-металлургический холдинг намерен инвестировать в создание литейно-прокатного производства в Тульской области 80 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного правительства по итогам заседания инвестиционного совета при губернаторе региона Алексее Дюмине.

"Президент Промышленно-металлургического холдинга Евгений Зубицкий заявил о намерении в течение 10 лет инвестировать в реализацию проекта литейно-прокатного производства на базе компании "Тулачермет" 80 млрд рублей. Это повлечет за собой, в том числе, создание дополнительных 3 тыс. рабочих мест", - уточнили в пресс-службе.

По данным правительства региона, холдинг уже участвует в реализации на территории Тульской области проекта "Тулачермет-Сталь". Литейно-прокатный комплекс построен в непосредственной близости от основного производства чугуна - завода "Тулачермет". Ожидается, что новое предприятие сможет войти в число ведущих поставщиков для автомобильных, машиностроительных и строительных предприятий Центральной России.

"Инвестор прорабатывает развитие этих направлений в рамках проектов "Тулачермет-Сталь-2" и "Тулачермет-Сталь-3". Их разработка уже ведется", - добавили в пресс- службе.

Промышленно-металлургический холдинг - российская компания, которая специализируется на производстве товарного чугуна, переработке коксующегося угля и железной руды, выпуске кокса, литейном производстве и порошковой металлургии.

В структуру холдинга входит ряд металлургических и добывающих предприятий Калужской, Тульской, Курской, Кемеровской областей. Общая численность сотрудников холдинга в Тульской области - более 10 тыс. человек.

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