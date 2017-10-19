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Новый логистический парк около Внуково инвестор построит за 15 млрд рублей

Экономика и бизнес
19 октября, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Территорию технопарка будут занимать 25 корпусов склада суммарной площадью 340 тыс. кв. метров

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Группа компаний Logistics Partners инвестирует около 15 млрд рублей в новый инновационный логистический парк около аэропорта Внуково на территории Новой Москвы - "Внуково II". Об этом ТАСС сообщил операционный директор компании Сергей Лысенков.

"Реально оцениваем все суммарные инвестиции, которые необходимо сделать для того, чтобы все это заработало, порядка 15 млрд рублей", - сказал он.

"Объект и вся его инфраструктура строится полностью за счет инвестора", - сказали ТАСС в департаменте развития новых территорий Москвы. Власть не будет финансировать этот проект, поскольку все инженерные коммуникации и дороги уже были к тому моменту, когда инвестор занялся объектом.

Территорию технопарка будут занимать 25 корпусов склада суммарной площадью 340 тыс. кв. метров, следует из презентации Logistics Partners. Первые 50 тыс. кв. метров были введены в эксплуатацию в октябре 2016 году, еще 50 тыс. кв. метров - должны быть сданы в октябре 2017 года.

Весь комплекс планируется ввести в эксплуатацию к 2022 году в зависимости от спроса на складские помещения, сказал Лысенков.

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