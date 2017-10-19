Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" и итальянская Saipem SpA подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика и бизнес
19 октября, 23:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Отмечается, что компании также создадут совместную рабочую группу, которая разработает коммерческие условия сотрудничества по наиболее перспективным направлениям

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. ПАО "НК "Роснефть" и итальянская Saipem SpA в рамках X Евразийского экономического форума в Вероне подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

"Соглашение предполагает углубление взаимодействия сторон по целому ряду направлений, в том числе в области нефтесервиса, локализации проектно-инжиниринговых работ в России, сотрудничество в сфере разработки новых технологий, возможность создания совместного инжинирингового центра," - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для реализации соглашения компании создадут совместную рабочую группу, которая разработает коммерческие условия сотрудничества по наиболее перспективным направлениям.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" подпишет соглашение о расширении сотрудничества с итальянской Eni, одним из стратегических партнеров "Роснефти" в освоении континентального шельфа РФ, в частности Баренцева и Черного морей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные заявления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Постпред США при ООН: Россия должна ответить за "вмешательство" в выборы
4
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
5
Биография Дмитрия Пескова
6
Президент России будет получать сокращенную зарплату весь 2018 год
7
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама