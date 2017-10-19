"Роснефть" и итальянская Saipem SpA подписали соглашение о сотрудничестве

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. ПАО "НК "Роснефть" и итальянская Saipem SpA в рамках X Евразийского экономического форума в Вероне подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
"Соглашение предполагает углубление взаимодействия сторон по целому ряду направлений, в том числе в области нефтесервиса, локализации проектно-инжиниринговых работ в России, сотрудничество в сфере разработки новых технологий, возможность создания совместного инжинирингового центра," - говорится в сообщении.
Также отмечается, что для реализации соглашения компании создадут совместную рабочую группу, которая разработает коммерческие условия сотрудничества по наиболее перспективным направлениям.
Ранее сообщалось, что "Роснефть" подпишет соглашение о расширении сотрудничества с итальянской Eni, одним из стратегических партнеров "Роснефти" в освоении континентального шельфа РФ, в частности Баренцева и Черного морей.