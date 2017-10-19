Польша хочет, чтобы ЕК быстрее работала над правовым регулированием "Северного потока - 2"

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Беата Шидло призвала Еврокомиссию (ЕК) действовать быстрее в вопросе правового регулирования проекта газопровода "Северный поток - 2". Об этом она заявила в четверг журналистам по итогам первой рабочей сессии саммита ЕС в Брюсселе.

"Во время сегодняшней рабочей сессии я решила предложить обсудить эту тему и призвала ЕК ускорить законодательные шаги, касающиеся газопровода "Северный поток - 2", - отметила она.

По словам Шидло, ее позицию "поддержали многие другие главы правительств". "Важность этой темы признал также председатель [Евросовета] Дональд Туск", - сказала глава польского правительства.