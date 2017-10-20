Славянский экономический форум открывается в Брянске

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БРЯНСК, 20 октября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Славянский инвестиционный форум, где будет обсуждаться интеграция рынков славянских государств, открывается в пятницу в Брянске. Как сообщили ТАСС в администрации региона, мероприятие посетят представители российских деловых кругов, бизнесмены из Германии, Великобритании, Белоруссии, Сербии, Молдавии.
"Темой форума нынешнего года стали вопросы объединения рынков славянских государств, их совместное развитие, взаимодействие и товарообмен", - уточнили в администрации.
В департаменте экономического развития региона ТАСС пояснили, что на форуме речь пойдет о цифровизации экономики и сельскохозяйственной отрасли. "Это необходимо для обмена данными между рынками регионов и стран, что поможет сбалансировать торговлю и в онлайн-режиме получать информацию о спросе на товары и услуги", - отметил представитель департамента.
На пленарном заседании участники форума проведут девять тематических заседаний по проблемам конкурентоспособности товаров и услуг славянских стран и их торговому сотрудничеству, применению систем "умного города" и созданию высокопроизводительных рабочих мест.
В рамках форума будут подписаны инвестиционные соглашения на 6,2 млрд рублей, уточнили в администрации. Соглашение о содействии региональных властей в реализации инвестиционных проектов коснутся сельского хозяйства, пищевой промышленности, переработки бумаги, металлургии.