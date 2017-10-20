Мантуров возглавил набсовет Роскачества из 40 знаменитостей, включая Собчак и Плющенко

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров возглавил наблюдательный совет Роскачества, куда вошли 40 российских общественно-политических деятелей, певцов, спортсменов, руководителей федеральных ведомств, включая Ксению Собчак, Ирину Хакамаду, Евгения Плющенко. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Роскачества.
Также в набсовет вошли Елена Летучая, Федор Бондарчук, Игорь Бутман, Дмитрий Дибров, певица Валерия, Елена Исинбаева, Дмитрий Маликов, Елена Малышева, Вячеслав Фетисов, Леонид Якубович, Александр Друзь, Алексей Зимин, Максим Поташев, Сергей Лукьяненко и Яна Рудковская. Кроме того, членами набсовета стали несколько чиновников, например, министр открытого правительства Михаил Абызов, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, заместитель руководителя Минэкономразвития Савва Шипов, а также руководитель российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.
"Наблюдательный совет Роскачества - орган общественного контроля над нашей организацией, призванный принимать важные стратегические решения и влиять на развитие Роскачества. Проблемы качества сегодня волнуют всех: и представителей бизнес-объединений, и лидеров общественного мнения, и простых граждан. Поэтому в совет вошли, можно сказать, герои нашего времени - известные и уважаемые личности", - прокомментировал руководитель Роскачества Максим Протасов, которого цитирует пресс-служба.
Роскачество - национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учреждена распоряжением правительства РФ 30 апреля 2015 года. Целью Роскачества является повышение потребительской осведомленности и информирование населения о качестве товаров на отечественном рынке, а также продвижение российских товаров высокого качества на внутренний и внешние рынки.
Роскачество проводит регулярные исследования товаров народного потребления. Также Роскачество, в соответствии с постановлением правительства России, является оператором государственного Знака качества, выдаваемого лучшим отечественным товарам на основании результатов проведенных исследований.