Сбербанк расширяет сотрудничество с Интерполом в борьбе с киберпреступлениями

За что осудили экс-губернатора Новосибирской области Василия ЮрченкоПроисшествия 20 октября, 12:58
Генсек ФИФА Самура: женский футбол пока довольствуется "объедками" с мужского столаСпорт 20 октября, 12:53
Коалиция СДС официально объявила об освобождении Ракки от боевиков ИГМеждународная панорама 20 октября, 12:51
Веа выигрывает после первого таймаСпорт 20 октября, 12:45
Новосибирский экс-губернатор Юрченко получил условный срок за превышение полномочийПроисшествия 20 октября, 12:43
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29Армия и ОПК 20 октября, 12:35
Ильиных прокомментирует российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 20 октября, 12:26
Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей на полгодаЭкономика и бизнес 20 октября, 12:21
Как в регионах поддержат талантливых учителейОбщество 20 октября, 12:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Дочерняя компания Сбербанка Bi.Zone и Интерпол подписали официальное соглашение о расширении сотрудничества в борьбе с международной киберпреступностью. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.
В рамках данного соглашения компания Bi.Zone будет оказывать оперативную поддержку деятельности Интерпола по борьбе с преступлениями в киберпространстве и предоставлять международной организации актуальные данные о новейших угрозах и деятельности организованных преступных групп.
"Соглашение между Интерполом и Bi.Zone - это гигантский шаг вперед в нашей совместной борьбе против глобальной киберпреступности. Объединяя усилия и ресурсы с такой организацией, как Интерпол, мы становимся еще ближе к достижению нашей общей цели - безопасного цифрового пространства", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
В свою очередь исполнительный директор глобального комплекса инноваций Интерпола (IGCI) Нобору Накатани подчеркнул, что соглашение о сотрудничестве с Bi.Zone станет значительным шагом вперед в наших совместных усилиях по обеспечению доступа правоохранительных органов к информации, необходимой для борьбы с международной киберпреступностью.
Bi.Zone - визионер российского рынка кибербезопасности, предлагающий услуги по защите активов и репутации бизнеса в Интернете, основанные на киберразведке и постоянном мониторинге информационных потоков в публичных и теневых сегментах киберпространства. Начиная с 2016 года компания ведет активную международную деятельность по борьбе с организованной киберпреступностью по всему миру.