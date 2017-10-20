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Сбербанк расширяет сотрудничество с Интерполом в борьбе с киберпреступлениями

Экономика и бизнес
20 октября, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

"Дочка" Сбербанка, компания Bi.Zone, согласилась предоставлять в Интерпол актуальные данные о новейших киберугрозах и деятельности хакеров и мошенников

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Дочерняя компания Сбербанка Bi.Zone и Интерпол подписали официальное соглашение о расширении сотрудничества в борьбе с международной киберпреступностью. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

В рамках данного соглашения компания Bi.Zone будет оказывать оперативную поддержку деятельности Интерпола по борьбе с преступлениями в киберпространстве и предоставлять международной организации актуальные данные о новейших угрозах и деятельности организованных преступных групп.

"Соглашение между Интерполом и Bi.Zone - это гигантский шаг вперед в нашей совместной борьбе против глобальной киберпреступности. Объединяя усилия и ресурсы с такой организацией, как Интерпол, мы становимся еще ближе к достижению нашей общей цели - безопасного цифрового пространства", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

В свою очередь исполнительный директор глобального комплекса инноваций Интерпола (IGCI) Нобору Накатани подчеркнул, что соглашение о сотрудничестве с Bi.Zone станет значительным шагом вперед в наших совместных усилиях по обеспечению доступа правоохранительных органов к информации, необходимой для борьбы с международной киберпреступностью.

Bi.Zone - визионер российского рынка кибербезопасности, предлагающий услуги по защите активов и репутации бизнеса в Интернете, основанные на киберразведке и постоянном мониторинге информационных потоков в публичных и теневых сегментах киберпространства. Начиная с 2016 года компания ведет активную международную деятельность по борьбе с организованной киберпреступностью по всему миру.

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