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Капитализация Microsoft впервые с 2000 года превысила $600 млрд

Экономика и бизнес
20 октября, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

По версии газеты The Wall Street Journal, такие успехи связаны с развитием деятельности компании в сфере облачных технологий

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Штаб-квартира Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, США

© Stephen Brashear/Getty Images

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Рыночная капитализация американской корпорации Microsoft впервые с 3 января 2000 года превысила отметку в $600 млрд. Об этом в четверг сообщил онлайн-портал MarketWatch.

Портал отмечает, что такой отметки корпорация достигала последний раз во времена "бума доткомов" (экономического "пузыря" переоцененных акций интернет-компаний).

Как пишет газета The Wall Street Journal, недавние успехи корпорации связаны с развитием ее деятельности в сфере облачных технологий.

Корпорация Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. С конца 1970-х она занималась разработкой операционных систем для персональных компьютеров. Одной из первых ОС стала MS-DOS, управление в которой осуществлялось с помощью командной строки.

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