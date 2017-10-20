Капитализация Microsoft впервые с 2000 года превысила $600 млрд

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Рыночная капитализация американской корпорации Microsoft впервые с 3 января 2000 года превысила отметку в $600 млрд. Об этом в четверг сообщил онлайн-портал MarketWatch.

Портал отмечает, что такой отметки корпорация достигала последний раз во времена "бума доткомов" (экономического "пузыря" переоцененных акций интернет-компаний).

Как пишет газета The Wall Street Journal, недавние успехи корпорации связаны с развитием ее деятельности в сфере облачных технологий.

Корпорация Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. С конца 1970-х она занималась разработкой операционных систем для персональных компьютеров. Одной из первых ОС стала MS-DOS, управление в которой осуществлялось с помощью командной строки.