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Росатом получил первую лицензию на строительство АЭС "Аккую" в Турции

Экономика и бизнес
20 октября, 11:48 дата обновления: 20 октября, 11:52 UTC+3

Основную лицензию госкорпорация рассчитывает получить до середины 2018 года

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Росатом получил первую лицензию, ограниченное разрешение, на строительство АЭС "Аккую" в Турции. Об этом сообщает Росатом.

"Ограниченное разрешение на строительство позволяет приступить к выполнению строительно-монтажных работ на всех объектах атомной электростанции, за исключением зданий и сооружений важных для безопасности "ядерного острова", - поясняет Росатом.

При этом госкорпорация "Росатом" рассчитывает, что основная лицензия на строительство атомной станции "Аккую" в Турции, которая позволит начать возведение зданий и сооружений непосредственно станции, будет выдана до середины 2018 года.

"Получение ограниченного разрешения на строительство является важным этапом для реализации проекта АЭС "Аккую". Мы переходим от этапа подготовительного периода непосредственно к строительным работам на площадке, на большую часть которых будут законтрактованы местные строительные подрядчики. Следующая наша задача - получить лицензию на строительство. Мы хотим приступить к работам по строительству всего комплекса зданий и сооружений АЭС в возможно короткие сроки", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "Аккую Нуклеар" Юрия Галанчука.

Россия и Турция в 2010 года подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в Турции АЭС "Аккую". Проект, стоимость которого оценивается в $20 млрд, предусматривает возведение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт.

"Аккую Нуклеар" - проектная компания, которая будет заниматься строительством и обслуживанием АЭС "Аккую". Компания уже получила лицензию на генерацию электроэнергии на 49 лет (до 15 июня 2066 года). Строительство АЭС в Турции планируется начать в марте 2018 года.

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