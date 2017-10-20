Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $57

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,44% и составила $56,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $57 за баррель 13 октября 2017 года.