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"Алмаз-Антей" представил систему для регулирования воздушного движения над Петербургом

Экономика и бизнес
20 октября, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Система "Альманах" основана на принципе приема информации от нескольких станций спутникозависимого наблюдения

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" представил в рамках ежегодного международного форума пассажирского транспорта Smart Transport, который проходит с 18 по 20 октября в Санкт-Петербурге, систему наблюдения, способную стать основой для регулирования воздушного движения на малых высотах над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна.

"Система многопозиционного наблюдения [МПСН] "Альманах" основана на принципе приема информации от нескольких станций спутникозависимого наблюдения и предназначена для создания поля сплошного наблюдения за полетами гражданской авиации в режиме реального времени. МПСН производится на площадке инновационного кластера Северо-Западного регионального центра концерна "Алмаз-Антей", разработчик системы - научно-производственное предприятие "Цифровые радиотехнические системы", - уточнили в концерне.

Технологии системы позволяют обеспечить зону наблюдения не только на всех эшелонах полетов (до 20 километров над уровнем моря), но и на малых высотах, где эшелонирование не производится. Эта часть пространства классифицируется как G, здесь летают как самолеты "большой" авиации, так и борта малой авиации, вертолеты, бизнес-джеты, беспилотники.

"Наблюдение за авиацией общего назначения и беспилотниками, выполняющими полеты на высотах от 0 до 450 метров, не входит в обязанности органов обслуживания воздушного движения. Система "Альманах" обеспечивает наблюдение за полетами воздушных судов в зоне ограничения над Санкт-Петербургом и в воздушном пространстве Ленинградской области, в том числе в районах расположения опасных и особо опасных объектов", - сообщил заместитель генерального директора концерна "Алмаз-Антей" - директор Северо-Западного регионального центра Михаил Подвязников, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, система исключает "слепые" зоны в поле наблюдения в условиях со сложным рельефом местности, к которой относится городская застройка, и при этом обеспечивает получение оперативной информации о местоположении летательного аппарата в случае его аварийной посадки или крушения.

Ранее концерн "Алмаз-Антей" сдал в эксплуатацию новый Центр управления полетами Московского центра автоматизированного управления воздушным движением.

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