В Новосибирской области пытаются решить проблему экспорта зерна

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области, в которой собрали рекордный за семь лет урожай зерновых, испытывают трудности с вывозом зерна, отмечают участники рынка и региональные власти.

О том, как в регионе решают эту проблему и какие меры будут приниматься для вывоза зерна, - в материале ТАСС.

Более 3 млн тонн зерновых собрали в Новосибирской области в 2017 году. 14 апреля на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина новосибирская журналистка задала вопрос о трудностях вывоза зерна из региона.

Она отметила, что Новосибирская область, как и другие регионы Западной Сибири, находится далеко от портов Новороссийска и Владивостока.

Президент обратил внимание на необходимость субсидирования железнодорожных перевозок зерна, в том числе и из Сибири.

Из Новосибирска в Новороссийск

Новосибирская область вошла в число приоритетных регионов, на перевозку зерна из которых РЖД будут предоставлены субсидии. Постановление о субсидиях пока не вступило в силу, но РЖД участвует в разработке стратегии вывоза зерна из области.

"На данный момент разработана технология, которая позволяет аккумулировать вагоны с зерном из Новосибирской и Омской областей на станции "Карбышево-1" (Омская область) и отправлять их в Новороссийск при достаточном объеме предъявления груза в составе грузового экспресса", - сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

В этом году в Новосибирском регионе ЗСЖД погрузка зерна выросла на 42% по сравнению с прошлым годом - до 253,3 тыс. тонн. В ноябре погрузили 47,3 тыс. тонн - на 49% больше, чем в ноябре 2016 года. В сентябре-ноябре из Новосибирской области на экспорт отправлено 30 тыс. тонн зерна - в 16 раз больше, чем в прошлом году.

Основные направления поставок - Монголия, Китай и Азербайджан.

Заявки районов на отправку зерна в областной центр в открытых вагонах выполнены на 88%, сообщил врио главы Новосибирской области Андрей Травников.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщал ТАСС, что власти регионов планируют в 2018 году совместно с сельхозпроизводителями и перевозчиками разработать систему доставки зерна попутным транспортом.

По его словам, это позволит избежать проблем с нехваткой вагонов для транспортировки урожая. Он пояснил, что железнодорожные составы из Сибири идут в европейскую часть России полными, а в обратном направлении и далее на восток - пустыми или полупустыми.

Это и нужно использовать при транспортировке зерна.

Ажиотаж на элеваторе

Крупнейшая в России трейдинговая организация - Объединенная зерновая компания (ОЗК) - закупает у новосибирских аграриев 200 тыс. тонн зерна. По данным регионального министерства сельского хозяйства, ОЗК уже начала оплату зерна, которое будет вывезено с элеваторов в Новосибирской и Омской областях.

Больше всего зерна в Новосибирской области собрал Краснозерский район - 327,6 тыс. тонн, более 10%. ЗАО "Новомайское" собрало 44 тыс. тонны. Глава организации Олег Вотяков рассказал ТАСС, что сравнительно высокая цена - больше 6 тыс. рублей за тонну - вызвала ажиотаж на элеваторе, куда свозят товар.

"Сейчас мы кинулись в Карасук на элеватор. ОЗК объявила хорошую цену на 4-й класс пшеницы, я заключил контракт на 5 тыс. тонн. Там целое паломничество: я вчера отправил КаМАЗы, они только в ночь домой вернулись, в очереди стояли. Хоть какая-то отдушина для начала есть, надежда у крестьянства появилась", - сказал Вотяков.

Власти района все равно опасаются за аграриев - многие не могут рассчитаться с кредиторами и боятся за посевную 2018 года.

"Ситуация в районе сложная, и она пока не меняется: часть зерна влажная, мы до сих пор занимаемся его переброской, вывезен минимальный объем. Наши аграрии не могут исполнить финансовые обязательства перед поставщиками ГСМ и запчастей, банками, они тревожатся, что не смогут посеять на следующий год. ОЗК собирается закупить всего 200 тыс. тонн во всей области, а только в нашем районе валовка - более 300 тыс. тонн", - рассказал начальник управления сельского хозяйства администрации Краснозерского района Олег Швайгер.

Потребителям волноваться не стоит

По мнению президента Сибирского зернового союза, гендиректора Сибирской хлебной корпорации Дмитрия Терешкова, избыток зерна скажется положительно на потребителях хлебной продукции - цены расти не будут, а производители муки не допустят поставок некачественной пшеницы.

"На конечном потребителе (избыток зерна - прим. ТАСС) скажется положительно. Не будет традиционного повышения цен на хлеб от 5 до 15% из-за роста издержек предприятий, тарифов на энергоресурсы, необходимости индексирования заработной платы в пределах инфляции. Эти показатели растут, но за счет небольшого снижения цен на зерно и муку цены на хлеб удастся удержать", - считает Терешков.

Избыток урожая не отразится на качестве муки, полагает эксперт.

"При таком количестве урожая мукомолам всегда есть возможность выбрать - они составляют помольные партии, в которых необходимо поддержание качества. Комбинаты не примут сырье не того качества: несоблюдение технологий грозит уменьшением продаж, и потребитель сразу отреагирует. Ни один мелькомбинат не пойдет на понижение качества муки", - уверен собеседник агентства.

"Даже при сегодняшних ценах на зерно для производителей, которые соблюдают технологию, технические процессы, внимательно относятся к трате ресурсов для получения урожая, в принципе рентабельности достаточно", - отметил Терешков.