В Новосибирской области пытаются решить проблему экспорта зерна

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области, в которой собрали рекордный за семь лет урожай зерновых, испытывают трудности с вывозом зерна, отмечают участники рынка и региональные власти.
О том, как в регионе решают эту проблему и какие меры будут приниматься для вывоза зерна, - в материале ТАСС.
Более 3 млн тонн зерновых собрали в Новосибирской области в 2017 году. 14 апреля на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина новосибирская журналистка задала вопрос о трудностях вывоза зерна из региона.
Она отметила, что Новосибирская область, как и другие регионы Западной Сибири, находится далеко от портов Новороссийска и Владивостока.
Президент обратил внимание на необходимость субсидирования железнодорожных перевозок зерна, в том числе и из Сибири.
Новосибирская область вошла в число приоритетных регионов, на перевозку зерна из которых РЖД будут предоставлены субсидии. Постановление о субсидиях пока не вступило в силу, но РЖД участвует в разработке стратегии вывоза зерна из области.
"На данный момент разработана технология, которая позволяет аккумулировать вагоны с зерном из Новосибирской и Омской областей на станции "Карбышево-1" (Омская область) и отправлять их в Новороссийск при достаточном объеме предъявления груза в составе грузового экспресса", - сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").
В этом году в Новосибирском регионе ЗСЖД погрузка зерна выросла на 42% по сравнению с прошлым годом - до 253,3 тыс. тонн. В ноябре погрузили 47,3 тыс. тонн - на 49% больше, чем в ноябре 2016 года. В сентябре-ноябре из Новосибирской области на экспорт отправлено 30 тыс. тонн зерна - в 16 раз больше, чем в прошлом году.
Основные направления поставок - Монголия, Китай и Азербайджан.
Заявки районов на отправку зерна в областной центр в открытых вагонах выполнены на 88%, сообщил врио главы Новосибирской области Андрей Травников.
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщал ТАСС, что власти регионов планируют в 2018 году совместно с сельхозпроизводителями и перевозчиками разработать систему доставки зерна попутным транспортом.
По его словам, это позволит избежать проблем с нехваткой вагонов для транспортировки урожая. Он пояснил, что железнодорожные составы из Сибири идут в европейскую часть России полными, а в обратном направлении и далее на восток - пустыми или полупустыми.
Это и нужно использовать при транспортировке зерна.
Крупнейшая в России трейдинговая организация - Объединенная зерновая компания (ОЗК) - закупает у новосибирских аграриев 200 тыс. тонн зерна. По данным регионального министерства сельского хозяйства, ОЗК уже начала оплату зерна, которое будет вывезено с элеваторов в Новосибирской и Омской областях.
Больше всего зерна в Новосибирской области собрал Краснозерский район - 327,6 тыс. тонн, более 10%. ЗАО "Новомайское" собрало 44 тыс. тонны. Глава организации Олег Вотяков рассказал ТАСС, что сравнительно высокая цена - больше 6 тыс. рублей за тонну - вызвала ажиотаж на элеваторе, куда свозят товар.
"Сейчас мы кинулись в Карасук на элеватор. ОЗК объявила хорошую цену на 4-й класс пшеницы, я заключил контракт на 5 тыс. тонн. Там целое паломничество: я вчера отправил КаМАЗы, они только в ночь домой вернулись, в очереди стояли. Хоть какая-то отдушина для начала есть, надежда у крестьянства появилась", - сказал Вотяков.
Власти района все равно опасаются за аграриев - многие не могут рассчитаться с кредиторами и боятся за посевную 2018 года.
"Ситуация в районе сложная, и она пока не меняется: часть зерна влажная, мы до сих пор занимаемся его переброской, вывезен минимальный объем. Наши аграрии не могут исполнить финансовые обязательства перед поставщиками ГСМ и запчастей, банками, они тревожатся, что не смогут посеять на следующий год. ОЗК собирается закупить всего 200 тыс. тонн во всей области, а только в нашем районе валовка - более 300 тыс. тонн", - рассказал начальник управления сельского хозяйства администрации Краснозерского района Олег Швайгер.
По мнению президента Сибирского зернового союза, гендиректора Сибирской хлебной корпорации Дмитрия Терешкова, избыток зерна скажется положительно на потребителях хлебной продукции - цены расти не будут, а производители муки не допустят поставок некачественной пшеницы.
"На конечном потребителе (избыток зерна - прим. ТАСС) скажется положительно. Не будет традиционного повышения цен на хлеб от 5 до 15% из-за роста издержек предприятий, тарифов на энергоресурсы, необходимости индексирования заработной платы в пределах инфляции. Эти показатели растут, но за счет небольшого снижения цен на зерно и муку цены на хлеб удастся удержать", - считает Терешков.
Избыток урожая не отразится на качестве муки, полагает эксперт.
"При таком количестве урожая мукомолам всегда есть возможность выбрать - они составляют помольные партии, в которых необходимо поддержание качества. Комбинаты не примут сырье не того качества: несоблюдение технологий грозит уменьшением продаж, и потребитель сразу отреагирует. Ни один мелькомбинат не пойдет на понижение качества муки", - уверен собеседник агентства.
"Даже при сегодняшних ценах на зерно для производителей, которые соблюдают технологию, технические процессы, внимательно относятся к трате ресурсов для получения урожая, в принципе рентабельности достаточно", - отметил Терешков.