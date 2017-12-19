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В Орловской области в 2018 году создадут первый в России центр оценки качества жизни

Экономика и бизнес
19 декабря, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Центр будет выдавать специальный знак качества на продукцию, которая пройдет сертификацию

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Центр оценки качества жизни появится в 2018 году в Орловской области, он станет первой в России организацией, которая будет сертифицировать по международным стандартам продукты питания, товары и услуги, оценивая их влияние на качество жизни населения, рассказал ТАСС во вторник заместитель президента Российской академии наук (РАН) Максим Сафонов.

Соглашение о создании в Орловской области такого центра подписали во вторник правительство региона и Орловский государственный университет.

"Центр создадут в 2018 году при поддержке РАН на базе Орловского госуниверситета, где есть необходимая база для проведения экспертиз. Он будет первым в России по международным стандартам сертифицировать продукты питания, товары и услуги, оценивая их влияние на повышение уровня качества жизни населения. Этот подход важен для производителей, потому что позиционирует их продукцию как соответствующую международным стандартам. Это расширяет экспортные возможности", - сказал Сафонов.

По его словам, центр будет выдавать специальный знак качества на ту продукцию, которая пройдет сертификацию.

"Сейчас решается вопрос о заключении соглашений о сотрудничестве с аналогичными центрами в Германии, Франции, Италии и Австралии, что автоматически поставит орловский центр оценки качества жизни в один ряд с этими международными организациями", - сообщил Сафонов.

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