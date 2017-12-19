Россия и Сербия подписали документ об отмене запрета на реэкспорт российского газа

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия и Сербия подписали поправки к межправсоглашению, предусматривающие отмену запрета на реэкспорт российского газа. Протокол о внесении изменений в межправсоглашение был подписан в присутствии президентов двух стран Владимира Путина и Александара Вучича по итогам их переговоров в Москве.

Также было подписано дополнение к контракту от 27 марта 2013 года на поставку газа в Сербию, заключенному между ООО "Газпром экспорт" и АО "Югоросгаз".

Россия и Сербия договорились исключить из межправительственного соглашения о поставках российского газа пункт, ограничивающий использование купленного газа только внутренним рынком. Ранее "Газпром" в ответ на требования Еврокомиссии пообещал обеспечить свободные перетоки газа на европейском рынке.

По условиям соглашения Россия поставляет в Сербию с 2012 по 2021 год газ в объеме до 5 млрд кубометров в год. Поставки природного газа в Сербию в этом году выросли на 26%, превысив 2 млрд кубометров (в 2016 году - 1,75 млрд кубометров), - говорится в документах. - На 2018 год прогнозируется рост на 15%".

Действующий контракт на поставку российского газа в Сербию между ООО "Газпром экспорт" и АО "Югоросгаз" подписан 27 марта 2013 года. Контракт действует до конца 2021 года. Объемы сверх годовых контрактных количеств были поставлены в рамках дополнительных соглашений к контракту.