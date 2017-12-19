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Путин: поставки российского газа в Сербию к 2022 году могут достигнуть 3,5 млрд кубометров

Экономика и бизнес
19 декабря, 18:51 дата обновления: 19 декабря, 19:09 UTC+3

Президент России также заявил, что стороны прорабатывают возможность подключения Белграда к строительству газопровода "Турецкий поток"

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Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин

Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что объем поставок российского газа в Сербию к 2022 году может достигнуть 3,5 млрд кубометров.

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"В текущем году объемы поставок [российского газа в Сербию] увеличились на четверть и превысили 2 млрд кубических метров, - отметил Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем. - К 2022 году этот показатель будет доведен до 3,5 млрд [кубометров]".

По словам главы российского государства, приоритетное внимание на переговорах было уделено взаимодействию в экономике. Он отметил уверенный рост двустороннего товарооборота РФ и Сербии, который увеличился на 26% до $1,5 млрд. Также расширяются объемы взаимных инвестиций. Путин напомнил, что по итогам переговоров была подписана межправительственная декларация о сотрудничестве в модернизации экономик. "Рассчитываю, что реализация декларации будет способствовать запуску новых совместных проектов, налаживанию промышленной кооперации и высокотехнологичных производств", - заявил российский лидер.

Подводя итоги переговорам, Путин отметил, что они прошли в "открытой и дружеской атмосфере, были весьма насыщенными и продуктивными". "Мы детально обсудили весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам", - сообщил глава государства. "Разделяем настрой сербского руководства на поддержание интенсивного политического диалога и поступательное развитие межгосударственных отношений", - добавил он.

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