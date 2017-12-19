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Путин: Москва и Белград прорабатывают возможность подключения Сербии к "Турецкому потоку"

Экономика и бизнес
19 декабря, 19:52 дата обновления: 19 декабря, 20:14 UTC+3 МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Президент отметил, что на сербском рынке успешно работают и другие российские энергокомпании

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Белград прорабатывают возможность подключения Сербии к строительству газопровода "Турецкий поток".

"Прорабатывается вопрос подключения сербских партнеров к реализуемому "Газпромом" проекту строительства нового маршрута поставок энергоносителей - "Турецкому потоку", - отметил глава российского государства по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Путин отметил, что на сербском рынке успешно работают и другие российские энергокомпании. Так, "Газпромнефть" продолжает модернизацию крупнейшего в регионе холдинга "Нефтяная индустрия Сербии", в этот проект уже вложено более $3 млрд. "Лукойл" владеет сетью из 115 АЗС и двух нефтебаз, "Силовые машины" готовы подключиться к техническому переоснащению ряда энергообъектов Сербии.

Создание зоны свободной торговли

Президент считает, что создание зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Сербией могло бы открыть новые возможности для развития деловых связей.

"Новые возможности для наращивания деловых связей открыло бы создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сербией, такие консультации уже ведутся", - сказал Путин. Как рассчитывает российский лидер, итогом этой работы станет подписание взаимовыгодного соглашения о создании ЗСТ.

Путин обратил внимание, что оба государства укрепляют сотрудничество, в частности, в области транспортной инфраструктуры. По его словам, РЖД реализует программу комплексного развития железных дорог Сербии и обновления подвижного состава, при этом финансирование проекта осуществляется за счет российского госкредита в размере $800 млн.

Президент РФ также рассказал, что страны настроены углублять сотрудничество в банковской сфере.

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