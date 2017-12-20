Грузия подписала с компанией из Швейцарии контракт в рамках выполнения соглашения с РФ

ТБИЛИСИ, 20 декабря. /ТАСС/. Последний раунд переговоров Грузии и швейцарской компании SGS (Socit Gnrale de Surveillance, SA) по мониторингу грузов в рамках выполнения грузино-российского соглашения 2011 года о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров успешно завершился 19 декабря в Берне при содействии МИД Швейцарии. Об этом сообщило в среду министерство иностранных дел Грузии.

Делегацию Грузии на переговорах возглавлял заместитель министра иностранных дел страны Давид Дондуа, в состав делегации входили представители министерств финансов, экономики и внутренних дел страны.

МИД отмечает, что "по итогам переговоров в Берне Служба доходов Грузии (действует при минфине страны) подписала соответствующий контракт с швейцарской компанией SGS, которая должна обеспечить мониторинг грузов в рамках выполнения грузино-российского соглашения 2011 года "О механизмах таможенного администрирования и основных принципа мониторинга товаров". Ведомство сообщает, что "для практической реализации соглашения от 2011 года необходимо, чтобы российская сторона также подписала аналогичный контракт с швейцарской компанией SGS, что, соответственно, позволит сторонам начать выполнение предусмотренных контрактом обязательств".

Соглашение 2011 года

9 ноября 2011 года в Женеве в связи со вступлением РФ в ВТО в рамках проходивших при посредничестве Швейцарии переговоров правительства Грузии и РФ подписали пакет документов. Первый документ представляет собой двустороннее соглашение об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга товарооборота. Второй документ - это меморандум, укрепляющий роль правительства Швейцарии как третьей, нейтральной стороны, на которую наряду с прочими обязательствами возлагается и подбор международных наблюдателей, присвоение им мандата.

Грузия, РФ и Швейцария обменялись документами с целью определения условий деятельности международно признанной нейтральной частной компании, которая будет подотчетна правительству Швейцарии и которой Берн присвоит мандат осуществления мониторинга. С этой целью была выбрана швейцарская компания SGS.

Заявления сторон

В феврале специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что Тбилиси "готов к реализации соглашения от 2011 года об основных принципах таможенного администрирования и механизмах мониторинга торговли товарами". Он сказал, что "Грузия весной прошлого года завершила подготовительные работы по имплементации соглашения и сейчас дело за РФ, которой нужно разобраться с несколькими вопросами". Абашидзе сообщил, что на прошедшей 7 февраля в Праге встрече со статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным "была достигнута договоренность об ускорении этой работы со стороны РФ". В свою очередь Карасин заявил, что в ходе встречи с Абашидзе были обсуждены вопросы "совершенствования транспортных артерий, в том числе в районе Казбеги - Верхний Ларс". "Мы также думали над тем, как ускорить реализацию соглашения со швейцарской компанией SGS по созданию транспортно-товарных коридоров на российско-грузинской границе", - заявил он.