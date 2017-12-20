Суд ЕС обязал Uber соблюдать законодательство для транспортных компаний

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия имеет полное право распространить на интернет-платформу вызова такси Uber все нормы регулирования транспортных компаний, включая лицензирование водителей и требования соблюдения ими предельных норм дневной выработки. Об этом говорится в вердикте Европейского суда юстиции (суд ЕС), опубликованном в среду.

Иск против Uber был инициирован испанской ассоциацией водителей такси при активной поддержке других компаний, оказывающих услуги такси по всей Европе, которые понесли серьезные потери от деятельности своего нового конкурента.

"Электронная платформа Uber, хотя и является инновационной, действует в сфере транспорта. Таким образом, для ее деятельности могут быть необходимы все соответствующие лицензии и разрешения, в соответствии с национальными нормами (стран ЕС)", - отмечается в документе.

В вердикте особенно подчеркивается, что услуги Uber "не могут рассматриваться как услуги простого посредника".

На практике это означает, что для продолжения деятельности в Европе Uber должен будет создавать сложные административные механизмы по лицензированию, контролю профессионального соответствия и дневных норм выработки своих водителей.

В ЕС существуют жесткие лимиты максимального рабочего дня профессиональных водителей всех видов транспорта, превышение которых ведет к крупным штрафам, поскольку недостаток отдыха водителей является одной из серьезных причин аварий на дорогах.

Несмотря на то, что суд опирался на сугубо технические нормы, испанская ассоциация таксистов, комментируя его решение, объявила, что считает это "крупной социальной победой" европейской юстиции.

В ответном заявлении Uber отметил, что, если его официально признают транспортной компанией, это не изменит правил его работы в большинстве стран Евросоюза, поскольку его деятельность там уже регулируется транспортными нормам.

"Однако это отодвинет перспективу столь необходимых реформ устаревших законов, которые не позволяют европейцам получить надежное транспортное средство простым нажатием на кнопку", - говорится в заявлении компании.