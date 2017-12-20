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Законопроект о приостановлении лицензий при наличии долгов по налогам внесен в Госдуму

Экономика и бизнес
20 декабря, 22:52 UTC+3 МОСКВА. 20 декабря. МОСКВА. 20, декабря. /ТАСС

В пояснительной записке к документу отмечается, что данное положение является одним из рычагов воздействия на лицензиата

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МОСКВА. 20 декабря. /ТАСС/. Самарская губернская Дума внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность приостановления лицензии у хозяйствующего субъекта на основании задолженности по налогам и сборам, срок неуплаты которых превышает три месяца. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается дополнить установленный законом перечень оснований приостановления действия лицензии наличием у лицензиата задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах, срок неуплаты которых превышает три месяца, выявленной лицензирующим органом по результатам проведения проверок.

Одним из рычагов воздействия на лицензиата в случае наличия у него задолженности по налоговым обязательствам является возможность приостановления действия лицензии, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Наличие задолженности по налогам и сборам и сейчас является основанием для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, говорится в сопроводительных материалах к документу.

"В докладе о лицензировании отдельных видов деятельности в РФ, подготовленном Министерством экономического развития РФ в 2017 году, отмечается необходимость включения в перечень лицензионных требований, предъявляемых к лицензиатам и соискателям лицензии, требования об отсутствии у них задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах. Такая позиция заслуживает поддержки, поскольку длительное наличие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам свидетельствует о неспособности качественно выполнять подлежащую лицензированию деятельность, а также риске приостановления операций по счетам налоговым органом", - говорится в пояснительной записке к документу.

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