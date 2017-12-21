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Кабмин вносит в Госдуму законопроект, позволяющий платить налоги через МФЦ

Экономика и бизнес
21 декабря, 7:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Отмечается, что такая возможность поможет гражданам сэкономить время

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МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на совершенствование налогового администрирования. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается установить возможность уплаты налогов и других платежей, предусмотренных Налоговым кодексом, через МФЦ, в которых организована возможность приема от физических лиц денежных средств в счет уплаты таких платежей", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Отмечается, что возможность оплачивать налоговые платежи через МФЦ поможет гражданам сэкономить время. За своевременность перечисления платежей будут отвечать МФЦ, а также организации федеральной почтовой связи и местные администрации.

"Предлагается также ввести институт "специальных авансовых взносов", которые физические лица могут добровольно перечислять в бюджетную систему в счет уплаты ими предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц", - сообщается на сайте правительства.

Налоговым органам будут предоставлены полномочия по уточнению платежей при обнаружении в платежных документах ошибок, допущенных плательщиками.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 14 декабря 2017 года.

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