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Соцобязательства в 2018 году будут выполнены вне зависимости от внешних условий

Экономика и бизнес
23 декабря, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Глава Минфина Антон Силуанов добавил, что на выполнение обязательств не будут влиять санкции и колебания цены на нефть

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Все социальные обязательства и программные решения будут выполнены в 2018 году в полном объеме вне зависимости от ситуации с ценами на нефть и санкциями. Об этом заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы делаем в рамках бюджета все необходимое для того, чтобы все обязательства, которые заложены в наш основной финансовый план, полностью были выполнены", - сказал он, отметив, что на это направлены, в частности, бюджетное правило и др.

"[Это сделано], чтобы обстоятельства внешнего плана, будь то нефть или санкции, не влияли на исполнение тех социальных обязательств и программных решений, которые приняты были при формировании бюджета. Это у нас будет обеспечено в следующем году в полном объеме", - заключил министр.

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