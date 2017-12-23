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РФ намерена продать 30 самолетов SSJ-100 в 2018 году

Экономика и бизнес
23 декабря, 13:43 дата обновления: 23 декабря, 13:45 UTC+3

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что покупателями воздушных судов, в частности, могу стать авиакомпании "Ямал" и "Азимут"

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия планирует в 2018 году продать 30 самолетов SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100), более половины из них - на российский рынок. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"Мы планируем 30 машин", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Больше половины - на российский рынок", - добавил министр.

Он отметил, что покупателями самолетов могут стать российские авиакомпании "Ямал" и "Азимут". Иностранных клиентов министр не назвал.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК) при участии ряда иностранных компаний. В частности, в проекте участвуют компании из США - Autronics (Curtiss Wright), поставляет противопожарные системы; B/E Aerospace - кислородные системы; Honeywell - вспомогательные силовые установки; Parker - гидравлические системы; Hamilton Sundstrand - системы электроснабжения; Goodrich - колеса и тормоза.

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