РФ намерена продать 30 самолетов SSJ-100 в 2018 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия планирует в 2018 году продать 30 самолетов SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100), более половины из них - на российский рынок. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"Мы планируем 30 машин", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Больше половины - на российский рынок", - добавил министр.

Он отметил, что покупателями самолетов могут стать российские авиакомпании "Ямал" и "Азимут". Иностранных клиентов министр не назвал.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК) при участии ряда иностранных компаний. В частности, в проекте участвуют компании из США - Autronics (Curtiss Wright), поставляет противопожарные системы; B/E Aerospace - кислородные системы; Honeywell - вспомогательные силовые установки; Parker - гидравлические системы; Hamilton Sundstrand - системы электроснабжения; Goodrich - колеса и тормоза.