Курганмашзавод погасил все долги по зарплате и за электроэнергию

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Долги по зарплате, а также за электроэнергию, которые ранее были у Курганского машиностроительного завода (КМЗ) полностью погашены. Об этом сообщил в субботу журналистам губернатор Курганской области Алексей Кокорин, отвечая на вопрос ТАСС.

"К счастью, уже нет задолженности по заработной плате. Впервые за последние годы проплачено заранее по коммунальным платежам, в том числе за электроэнергию. Там задолженность была свыше 200 млн рублей только по электроэнергии. Эта динамика позитивная нас устраивает", - сказал он в кулуарах съезда партии "Единая Россия", добавив, что на заводе работают порядка 5 тыс. человек.

Кокорин уточнил, что завод ждет процедура оздоровления и усиление гражданского направления производства. "Сейчас там идет разделение гражданского и оборонного направления. <...> Главное, чтобы та процедура оздоровления, которая будет происходить, была правильно понята. Это ни с какой нерегулируемой, банкротной ситуацией никак не связано, это все абсолютно согласовано, согласовано на высочайшем уровне, и, думаю, после проведения процедуры финансового оздоровления завод еще с большей мощностью заработает", - отметил глава региона.

О предприятии

КМЗ - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.

Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк (ВЭБ) обратился в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании КМЗ банкротом. Сумма требований ВЭБ составила 68,5 млрд рублей.

В начале мая Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с КМЗ 352 млн рублей по контракту на поставку БМП "Курганец-25" в 2014-2016 гг. Суд в удовлетворении иска отказал. В конце мая подразделение Росгвардии также подало иск о признании КМЗ банкротом, сумма его требований составила 1,5 млн рублей. Также истцами по данному делу проходят компания "Трансфин-М", требования которой - около 130 млн рублей, и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - 4,1 млн рублей.

Челябинский кузнечно-литейный завод в июле потребовал от КМЗ более 85,7 млн рублей, ГТЛК - более 8,7 млн рублей, Минский механический завод имени С. И. Вавилова - более 212,7 млн рублей. В сентябре в дело вступил Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы, который просит признать обоснованной задолженность КМЗ в размере 4,2 млн рублей.