Что такое tax free и сколько можно сэкономить на покупках за границей

Многие магазины сотрудничают с одной из международных систем возврата НДС. Крупнейшие — это Premier Tax Free, Global Blue, Innova Taxfree. На их сайтах можно узнать, с какими странами они работают и каковы условия возврата налога в каждой из них.

Логотипы системы возврата НДС, с которыми сотрудничает торговая точка, есть, как правило, у кассы, на входной двери, на витринах.

Оплатив покупку, нужно попросить продавца оформить чек tax free. Процедура занимает пару минут. Покупателю нужно предъявить паспорт (копия тоже подойдет), доказав тем самым, что он нерезидент.

Заполнив необходимые бумаги, продавец передает покупателю конверт. В нем должен быть обычный чек и листок с логотипом одной из систем возврата НДС, его еще называют чек tax free. В последнем должны быть указаны данные о товаре, размер налога к возврату, сведения о продавце, его подпись. Информацию о покупателе (паспортные данные, номер банковской карты, адрес) продавец также должен внести в чек tax free, но часто, экономя время, он предлагает заполнить эти графы самостоятельно латинскими буквами.

Важно: иногда продавец ошибается и отправляет в конверт не сами чеки, а их копии (которые должны остаться у него), или забывает вложить в конверт один из чеков. В этом случае вернуть налог с покупки человек не сможет.