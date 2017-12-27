Что такое tax free и сколько можно сэкономить на покупках за границей

В цену любого товара включены налоги, в том числе и НДС — налог на добавленную стоимость. При совершении покупок в другой стране иностранцы могут его не платить, поскольку не пользуются благами, предоставляемыми гражданам за счет налогов. Но в самом магазине уменьшать цену на величину НДС никто не будет — этот налог можно вернуть, покидая страну, в которой были сделаны покупки.
Многие магазины сотрудничают с одной из международных систем возврата НДС. Крупнейшие — это Premier Tax Free, Global Blue, Innova Taxfree. На их сайтах можно узнать, с какими странами они работают и каковы условия возврата налога в каждой из них.
Логотипы системы возврата НДС, с которыми сотрудничает торговая точка, есть, как правило, у кассы, на входной двери, на витринах.
Оплатив покупку, нужно попросить продавца оформить чек tax free. Процедура занимает пару минут. Покупателю нужно предъявить паспорт (копия тоже подойдет), доказав тем самым, что он нерезидент.
Заполнив необходимые бумаги, продавец передает покупателю конверт. В нем должен быть обычный чек и листок с логотипом одной из систем возврата НДС, его еще называют чек tax free. В последнем должны быть указаны данные о товаре, размер налога к возврату, сведения о продавце, его подпись. Информацию о покупателе (паспортные данные, номер банковской карты, адрес) продавец также должен внести в чек tax free, но часто, экономя время, он предлагает заполнить эти графы самостоятельно латинскими буквами.
Важно: иногда продавец ошибается и отправляет в конверт не сами чеки, а их копии (которые должны остаться у него), или забывает вложить в конверт один из чеков. В этом случае вернуть налог с покупки человек не сможет.
В аэропорт нужно приехать заранее, зарегистрироваться на рейс, а затем найти таможенную службу (ориентир — указатель Custom Оffice или самая длинная очередь в зоне вылета).
Таможенник попросит предъявить паспорт, посадочный талон и оба чека из магазина. Также он может потребовать показать покупки, на которые человек оформляет возврат налога. Товары должны быть новыми (ими нельзя пользоваться в стране, где они были проданы), на них должны быть бирки.
На каждый чек таможенник должен поставить штамп. Без этого штампа вернуть налог будет невозможно.
Собирая багаж, товары, за которые планируется получить tax free, лучше всего убрать в ручную кладь.
Если это невозможно, то при регистрации на рейс нужно сказать сотрудникам авиакомпании, что в чемодане покупки, которые необходимо показать на таможне для возврата налога. Багаж взвесят, зарегистрируют, отдадут пассажиру и объяснят, куда нужно будет принести чемодан после получения печатей на чеках.
Если человек очень спешит или готов получить возврат налога на банковскую карту через некоторое время, он может проштампованные таможней заполненные чеки поместить в конверт, выданный в магазине. Как правило, на нем уже указан адрес офиса одной из систем возврата налога. Конверт нужно бросить в специальный почтовый ящик. Обычно такой ящик расположен рядом с таможенным постом.
Если пассажир желает получить деньги наличными, то после прохождения паспортного контроля в аэропорту нужно найти офис той международной системы возврата НДС, чеки которой у него на руках. Нужно ориентироваться по указателям Cash Refund или Tax Refund. Сотрудник офиса заберет чеки и выдаст наличные.
Иногда операторы tax free имеют офисы в крупных торговых центрах и готовы вернуть сумму уплаченного налога до отъезда из страны. Но, получив деньги, нужно обязательно проштамповать чек на таможне и выслать его оператору. Дело в том, что возвращая деньги до отъезда из страны, оператор tax free обязательно запросит данные кредитки покупателя. Если чек с печатью ему не прислать, то сумма ранее возвращенного налога будет списана с кредитной карты.
Да, можно. При пересечении границы нужно проштамповать чеки на таможне. Если в пограничном пункте или на вокзале, где осуществляется таможенный досмотр, есть пункты выдачи наличных и у человека есть время, то можно получить деньги на руки. Альтернативный вариант — отправить заполненные чеки по почте после получения печатей на таможне и ждать возврата денег на банковскую карту.
Нельзя. Товары, за которые человек хочет вернуть налог, должны быть куплены в магазине, сотрудничающем с одним из операторов tax free, и вывезены в личном багаже туриста.
В каждой стране свои правила.
Во-первых, различается размер НДС. В Германии он составляет 19%, во Франции и Великобритании — 20%, в Бельгии и Испании — 21%, в Италии — 22%. Есть товары, налог на которые ниже (например, книги, детские товары, лекарства — в разных странах они отличаются).
Во-вторых, каждая страна устанавливает минимальную сумму покупки, с которой возвращается налог. К примеру, совершая покупки в Германии, турист может вернуть НДС с покупок дороже 25 евро, а во Франции — с покупок на сумму от 175 евро.
Важное правило: покупки, за которые вы хотите вернуть налог, должны быть сделаны в один и тот же день в одном и том же магазине. Чеки за покупки в одном и том же магазине можно суммировать, но выбиты они должны быть одним и тем же числом (к примеру, если вы купили куртку утром, а вечером зашли в этот же магазин второй раз и приобрели еще шапку и шарф, то возвратить можно налог за все эти покупки, оформив на них один чек tax free).
В-третьих, операторы систем возврата налога работают не бесплатно. Они оформляют документы и возвращают деньги покупателям за определенный процент, который в некоторых странах зависит еще и от суммы к возмещению (чем больше сумма, тем меньший процент заберет себе оператор). Обычно свои услуги они оценивают в 5–15% от суммы к возврату. Кроме того, за выдачу денег наличными оператор возьмет дополнительную комиссию — в среднем это 3 евро за один чек.
Да, можно. Для этого нужно поставить штамп таможни в стране вылета и обратиться в один из банков, с которыми сотрудничают операторы систем возврата НДС. Их адреса можно узнать на сайтах операторов. Например, деньги по чекам Global Blue можно получить в российских офисах банка "Интеза", а по чекам оператора Premier Tax Free — в Дом-банке в аэропорту Домодедово.
Лишь несколько банков в РФ работают с операторами tax free, поэтому россиянам, которые стоят перед выбором — получить возврат на карту или в банке на территории РФ, проще согласиться на первый вариант.
Мария Селиванова