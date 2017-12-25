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НПФ "Будущее" продал 10% акций Промсвязьбанка за день до санации

Экономика и бизнес
25 декабря, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Представитель группы пояснил, что такое решение было принято в рамках управления рисками

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. НПФ "Будущее" 14 декабря снизил долю принадлежащих ему акций Промсвязьбанка с 10% до 0,0000006%, следует из раскрытой банком информации. На следующий день, 15 декабря, ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора.

"Решение было принято, так как в публичном поле появилась информация о необходимой докапитализации ПСБ и возможной передаче в Фонд консолидации банковского сектора. В рамках управления рисками портфеля мы приняли такое решение", - сообщил ТАСС представитель ФГ "Будущее".

"Это была рыночная биржевая сделка, поэтому мы не знаем, кто вторая сторона", - добавил представитель группы. ЦБ с вопросами по сделке к фонду не обращался, отметил он.

Как сообщал ТАСС, ранее НПФ "Будущее" потерял около 12 млрд рублей от вложений в 4,1% акций другого оказавшегося под санацией банка - "ФК Открытие", в результате сокращения капитала банка до 1 рубля. В Арбитражном суде Москвы находится на рассмотрении иск НПФ "Будущее" к банку "Траст", который, по мнению НПФ, должен был выставить фонду оферту при выкупе акций "ФК Открытие" на 40 млрд рублей перед санацией.

13 декабря газета "Ведомости" сообщила, что ЦБ выдал Промсвязьбанку предписание по досозданию "неподъемных" резервов более чем на 100 млрд рублей. Поздно вечером 14 декабря газета сообщила о возможном вводе в банк временной администрации, а 15 декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка и вводе временной администрации в него.

22 декабря зампред ЦБ РФ Василий Поздышев сообщил о манипуляциях с продажей акций Промсвязьбанка компанией, управляющей средствами нескольких НПФ. Как полагает регулятор, для финансирования этих сделок УК 14 декабря разместила в Промсвязьбанке несколько депозитов сроком на одну неделю, и в тот же день эквивалентная сумма была перечислена на счет "Промсвязь Капитал" (офшорная компания собственника банка), которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций. Спустя неделю, по словам Поздышева, УК НПФ обратилась к временной администрации Промсвязьбанка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря.

14 декабря на Московской бирже прошел аномальный объем сделок с акциями Промсвязьбанка - на 16,5 млрд рублей, при том что предыдущие несколько дней дневной оборот не превышал порядка 1,5-1,7 млн рублей.

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Ситуация вокруг Промсвязьбанка Ситуация вокруг банка "Открытие"
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