ВТБ снизил долю в En+ до 7,65%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Доля банка ВТБ в производителе металлов и электроэнергии En+ Олега Дерипаски снизилась до 7,65%, говорится в материалах кредитной организации.

Ранее ВТБ принадлежало 10,06% акций компании. Соответствующая сделка произошла 22 декабря 2017 года.

В пресс-службе банка сообщили, что группа "Базовый элемент" Олега Дерипаски выкупила у ВТБ акции En+, в результате чего доля банка снизилась до 7,65%.

"После успешно проведенного осенью 2017 года IPO, видя высокий спрос и большой потенциал роста акционерной стоимости компании En+, промышленная группа "Базовый Элемент" приняла решение о частичном досрочном исполнении форвардного контракта, заключенного с группой ВТБ в 2013 году. В результате этого решения клиент снизил долговую нагрузку и выкупил у группы ВТБ часть принадлежащего ей пакета акций En+", - сообщили в пресс-службе.

Крупнейшим акционером En+ Group является Олег Дерипаска; до совершения сделки 10,06% находились в держании ВТБ, 13% - у компаний, принадлежащих членам семьи Дерипаски, из которых 6,9% - супруге, Полине Дерипаска, которая стала владельцем этого пакета в октябре 2017 года, говорится в проспекте GDR к IPO.

В ноябре En+ разместил глобальные депозитарные расписки на Лондонской бирже по $14 за бумагу. Капитализация компании составила $8 млрд.