Законопроект о контрольных закупках алкоголя внесен в Госдуму

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект о праве лицензирующих органов проводить контрольные закупки алкогольной продукции. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Розничную торговлю алкоголем лицензируют уполномоченные органы субъектов РФ.

Сейчас при проверке предприятий, торгующих алкогольной продукцией, лицензирующие органы обязаны предварительно уведомить о проведении проверки с указанием точного времени и цели проверки. "Это позволяет субъекту проверки заведомо приостановить нарушение в момент проверки и возобновить его после окончания, в подавляющем большинстве случаев избежав ответственности и беспрепятственно продолжить нарушение закона", - указывается в пояснительной записке к проекту документа.

В связи с этим законопроект наделяет лицензирующий орган возможностью осуществлять контроль соблюдения особых требований к розничной продаже алкогольной продукции в форме контрольной закупки, в ходе которой создается ситуация для совершения сделки в целях проверки соблюдения лицензиатом обязательных требований при розничной продаже алкогольной продукции потребителям. Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых лиц, в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи.

"Реализация положения, установленного законопроектом, не создаст дополнительную нагрузку на бизнес и контролирующие органы, так как не устанавливает новых правоотношений, не предполагает появления новых субъектов проверок, как проверяющих, так и проверяемых, и, следовательно, не приведет к увеличению частоты проверок, повысив при этом их результативность", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.