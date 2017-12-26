Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Законопроект о контрольных закупках алкоголя внесен в Госдуму

Экономика и бизнес
26 декабря, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Реализация закона не создаст дополнительную нагрузку на бизнес и контролирующие органы, говорится в пояснительной записке

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект о праве лицензирующих органов проводить контрольные закупки алкогольной продукции. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Розничную торговлю алкоголем лицензируют уполномоченные органы субъектов РФ.

Смотрите также

Как отличить поддельный алкоголь и что делать при отравлении метанолом

Сейчас при проверке предприятий, торгующих алкогольной продукцией, лицензирующие органы обязаны предварительно уведомить о проведении проверки с указанием точного времени и цели проверки. "Это позволяет субъекту проверки заведомо приостановить нарушение в момент проверки и возобновить его после окончания, в подавляющем большинстве случаев избежав ответственности и беспрепятственно продолжить нарушение закона", - указывается в пояснительной записке к проекту документа.

В связи с этим законопроект наделяет лицензирующий орган возможностью осуществлять контроль соблюдения особых требований к розничной продаже алкогольной продукции в форме контрольной закупки, в ходе которой создается ситуация для совершения сделки в целях проверки соблюдения лицензиатом обязательных требований при розничной продаже алкогольной продукции потребителям. Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых лиц, в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи.

"Реализация положения, установленного законопроектом, не создаст дополнительную нагрузку на бизнес и контролирующие органы, так как не устанавливает новых правоотношений, не предполагает появления новых субъектов проверок, как проверяющих, так и проверяемых, и, следовательно, не приведет к увеличению частоты проверок, повысив при этом их результативность", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Сахалине штормовым ветром с балкона унесло пенсионерку
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Эксперты назвали главные русские слова 2017 года
4
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
5
Умер один из создателей рунета Валерий Бардин
6
Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса не привлекался за нарушения ПДД
7
СК подтвердил факт госпитализации водителя автобуса, въехавшего в пешеходный переход
Темы дня
Новости партнеров
Реклама