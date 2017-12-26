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Совет Федерации одобрил наделение Росатома дополнительными полномочиями

Экономика и бизнес
26 декабря, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

В настоящий момент программу деятельности госкорпорации утверждает правительство

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о наделении наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" полномочиями по утверждению программы деятельности корпорации.

Сейчас программу деятельности Росатома утверждает правительство РФ.

Согласно закону, госкорпорация на основании решения правительства сможет осуществлять от имени РФ права акционера акционерного общества, которое является управляющей компанией территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территориях закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Речь идет о ЗАТО, в которых расположены учреждения либо акционерные общества корпорации, их дочерние общества, а также подведомственные предприятия, по роду деятельности которых создано ЗАТО.

Корпорация также наделяется полномочиями по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов использования атомной энергии организациям независимо от их принадлежности к корпорации.

Кроме того, Росатом получает полномочия по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства и разрешений на ввод в эксплуатацию этих объектов учреждениям госкорпорации, акционерным обществам госкорпорации и их дочерним обществам, а также подведомственным предприятиям, по роду деятельности которых созданы ЗАТО, если речь идет о строительстве и реконструкции объектов на территориях этих ЗАТО.

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