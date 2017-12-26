Урожай пшеницы в России в 2017 году в чистом весе превысил 85 млн тонн

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сбор пшеницы в России в 2017 году в чистом весе составил 85,8 млн т.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Урожай пшеницы в чистом весе составил 85,8 млн т", - уточнили в министерстве.

Урожай в бункерном весе составил 88,1 млн т.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ на 20 декабря 2017 года, пшеницы озимой и яровой намолочено 88,1 млн т (в 2016 году - 75,9 млн т) при урожайности 32,2 ц/га (в 2016 году - 27,9 ц/га). В целом по стране намолочено 140,5 млн т зерна (в 2016 году - 125,8 млн т) при урожайности 30,5 ц/га (в 2016 году - 27,4 ц/га).

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял, что Россия рассчитывает в 2017-2018 сельхозгоду вернуть мировое лидерство по экспорту пшеницы. В прошлом сельхозгоду, который завершился 30 июня 2017 года, РФ экспортировала рекордные 35,5 млн т зерна, включая 27,1 млн т пшеницы, уступив США (28,1 млн т) мировое лидерство по экспорту пшеницы, но сохранив место в тройке лидеров.