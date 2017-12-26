Источник: "Росгосстрах" планируется объединить с "Капитал страхованием"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Росгосстрах" планируется объединить с аффилированной с ним компанией "Капитал страхование", сообщил ТАСС источник, знакомый с планами компании.

"Капитал страхование" вошло в периметр сделки по покупке банком "ФК Открытие" "Росгосстраха", и насколько я понимаю, в течение 2018 года произойдет объединение "Росгосстраха" и "Капитал страхования", - сказал он.

При этом "Капитал страхование", в отличие от "Росгосстраха", в периметре санации "Открытия" Банком России не находится, знает собеседник агентства.

Объединение компании позволит экономить на издержках, пояснил он, добавив, что по принятому бюджету докапитализация "Росгосстраха" в 2018 году не потребуется.

Прежние собственники "Росгосстраха" планировали присоединить "Капитал страхование" и "Капитал перестрахование" летом 2016 года, но спустя несколько месяцев, в сентябре, присоединение было отменено.

Выход на безубыточность "Росгосстраха" совместно с "Капитал страхованием" планируется к концу 2018 года, сообщил журналистам 25 декабря глава ВТБ 24, будущий глава банка "Открытие" и недавно избранный председатель совета директоров "Росгосстраха" Михаил Задорнов. Он также добавил, что в основном докапитализация "Росгосстраха" и пенсионных фондов "Открытия" прошла в 2017 году.

"Росгосстрах" в августе 2017 году попал в периметр санации своего нового собственника - банка ФК "Открытие". Убыток "Росгосстраха" по МСФО в 2016 году вырос в 6,6 раза, до 33,3 млрд руб. В компании отмечали, что убытки вызваны проблемами на рынке ОСАГО. Убыток "Росгосстраха" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года вырос на 60%, до 35,3 млрд руб.

В 2017 году, до объявления о санации "Открытия", банк вложил в "Росгосстрах" около 40 млрд руб., еще 24 млрд руб. было вложено в сентябре 2017 года. В декабре ЦБ сообщил о выделении средств на докапитализацию "Росгосстраха" в размере 42,2 млрд руб. НПФам "Открытия", которые также попали в периметр санации, ЦБ выделил 42,9 млрд руб.

"Капитал страхование" (36-е место на страховом рынке РФ по сборам, 3,8 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года) в 2016 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,5 млрд руб. Основной клиент - "Лукойл". "Капитал страхование" и "Капитал перестрахование" входят в аффилированный с "Росгосстрахом" КС Холдинг.