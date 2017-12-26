Минфин подумает над доступностью "народных" ОФЗ для граждан с невысокими доходами

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минфин может рассмотреть изменение условий выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения, чтобы повысить спрос среди граждан с невысокими доходами, поскольку пока интерес к этим бумагам проявляют в основном состоятельные россияне, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Большую часть таких облигаций купили состоятельные граждане. Большую часть купили в крупных городах - в Москве и Питере. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы больше людей, может быть, с небольшими доходами, участвовали в этой акции, в надежном вложении сбережений. Мы рассчитывали на то, что это могут быть и пенсионеры. Конечно, получилось так, что мы и минимальную стоимость этих облигаций очень высоко подняли. Может быть, надо подумать о доступности для людей с невысокими доходами", - сказал он.

Минфин в этом году запустил новый инструмент для сбережений россиян - ОФЗ для населения (ОФЗ-н). Всего было размещено три транша, каждый объемом 15 млрд рублей. Номинал облигации - 1 тыс. рублей. Минимальная сумма инвестиций - 30 тыс. рублей, максимальная - 15 млн рублей. Однако даже исчерпав лимит в 15 тыс. бумаг инвестор мог снова покупать ОФЗ-н в следующем выпуске.

Доход от вложения в бумаги составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммерческих банках. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства.

По данным Минфина, ОФЗ-н приобрели граждане из более чем 70 городов России. Основными покупателями стали жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, которые в совокупности приобрели 38% бумаг. Средний объем заявки - 1,2 млн рублей. Доля инвесторов, которые приобрели ОФЗ-н на сумму менее 50 тыс. рублей, составила только 6,7%. По состоянию на 30 ноября 2017 года за счет размещения ОФЗ-н привлечено 37,6 млрд рублей.