Лоукостер "Победа" в феврале 2018 года начнет полеты между Петербургом и Пизой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") начнет полеты между Санкт-Петербургом и городом Пиза (Италия) с 18 февраля 2018 года, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Полеты по новому направлению будут выполняться с 18 февраля два раза в неделю. Пиза станет вторым зарубежным направлением "Победы" в аэропорту Пулково", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во вторник стартовала продажа билетов на новое направление.

Ранее компания также начала продажу билетов на рейсы в немецкий город Кельн, полеты туда начнутся с 17 февраля 2018 года.

По данным сайта "Победы", пассажиропоток авиакомпании в 2016 году превысил 4,3 млн пассажиров, что на 38,7% больше, чем в 2015 году. Парк авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737-800.